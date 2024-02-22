В Молдавии фермеры заблокировали крупнейший КПП на границе с Румынией

Протестующие заявляют, что находятся на грани банкротства и требуют от правительства увеличения финансовой помощи

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Протестующие в Молдавии фермеры заблокировали сельхозтехникой дорогу к КПП "Леушены" на молдавско-румынской границе. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции в Telegram-канале.

"Трасса на Леушены на данный момент заблокирована. Сотрудники полиции перенаправляют транспорт на другие маршруты", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что эта акция не была согласована с властями. Как свидетельствуют прямые эфиры, которые ведут на своих страницах в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) участники акции, дорогу к КПП заблокировали несколько десятков тракторов, полиция не вмешивается в их действия.

Протестующие заявляют, что находятся на грани банкротства, и требуют от правительства увеличения финансовой помощи. Протесты сельхозпроизводителей начались в Молдавии летом 2022 года, когда фермеры пригнали сотни тракторов к зданию правительства. Они потребовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Протестующие отмечают, что их финансовое положение подорвала засуха, а также падение цен на сельхозпродукцию с одновременным увеличением затрат на производство.

Ранее правительство Молдавии попыталось ввести ограничения на украинское зерно, однако отказалось от этого после угрозы со стороны Киева запретить экспорт из Молдавии в качестве ответной меры. В этой ситуации власти страны заявляют о разработке программ поддержки, но протестующие обвиняют руководство в бездействии.