Около 200 тыс. волонтеров привлекут к мероприятиям, посвященным Великой Отечественной

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что волонтером может стать любой желающий от 18 лет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 200 тыс. добровольцев по всей России планируется подготовить для сопровождения мероприятий, посвященным победе в Великой Отечественной войне, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

"По традиции в феврале мы даем старт набору добровольцев по сопровождению мероприятий, посвященных нашей Великой победе. И в этом году мы планируем подготовить 200 тыс. добровольцев в каждом регионе нашей страны. Также нам будут помогать наши команды за рубежом", - сказала она на пресс-конференции, посвященной старту набора в волонтерский корпус 79-летия Победы.

Занко отметила, что волонтером может стать любой желающий от 18 лет. Она также напомнила, что 2024 год объявлен президентом РФ Годом семьи.

"Мы хотели призвать присоединяться к нашей добровольческой команде целыми семьями. У нас уже такие прецеденты были, и таких волонтерских семей уже много", - добавила Занко.

Год назад к таким мероприятиям было также привлечено 200 тыс. добровольцев.