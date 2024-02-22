В России осталось около 12,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

Председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко отметила, что штаб тесно работает с фондом "Защитники Отечества", многие добровольцы стали и социальными координаторами, и сотрудниками этого фонда

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 12,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны осталось в живых в России на начало 2024 года, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

"И, конечно, время неумолимо, когда мы начинали этот проект в 2020 году, у нас в России проживало порядка 52 тыс. участников и инвалидов ВОВ. Вот на последний Новый год, который мы встречали, мы поздравляли чуть более 12,5 тыс. фронтовиков, и, конечно, такие встречи для нас особенно ценны", - сказала она на пресс-конференции, посвященной старту набора в волонтерский корпус 79-летия Победы.

По словам Занко, штаб тесно работает с фондом "Защитники Отечества", многие добровольцы стали и социальными координаторами, и сотрудниками этого фонда. "Буквально с первых дней мы взаимодействуем, конечно, самое главное - поддержка наших ребят на территории проведения СВО. Мы собираем гуманитарную помощь, отправляем туда. Есть наши добровольцы, которые сами стали участниками СВО и сами отправились в зону проведения СВО. Мы работаем также с ветеранами, которые уже возвращаются после получения ранения, помогаем в госпиталях. Они вовлекаются в наши мероприятия, они общаются с нашими добровольцами, сами помогают и становятся волонтерами", - добавила она.