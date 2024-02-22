Медведев считает, что перекрывать внешний интернет в России не нужно

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что "нужно действительно ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Перекрывать доступ ко внешнем интернету в России не нужно, однако "ставить блоки на деструктивные вещи" необходимо. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Отвечая на вопрос, стоит ли РФ изолировать свое интернет-пространство, замглавы СБ сказал: "Нет, конечно, и это в современном мире почти нереально. Можно там немножко подкрутить что-то, можно что-то заблокировать, скажем прямо, но полностью обособиться нереально и не нужно".

При этом, по словам Медведева, "нужно действительно ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность". "Но это должно быть весьма и весьма избирательно", - подчеркнул он.