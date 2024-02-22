Зампред Совбеза РФ назвал это "ворчанием взрослого человека"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что его раздражает язык миллениалов и зумеров, но назвал это "ворчанием взрослого человека". Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Они [молодые люди] разговаривают-то на другом языке. Если вы обратили внимание на то, как общаются миллениалы, общаются зумеры, это уже немножко другой язык", - сказал политик. "Меня он, честно сказать, раздражает, но это уже ворчание взрослого человека", - добавил Медведев.