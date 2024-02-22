Медведев не стал обсуждать "голую вечеринку"

По словам зампреда Совбеза РФ, это настолько заезженная тема и такая ерунда по сравнению с происходящем в мире, что на нее жалко времени

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью российским СМИ, включая ТАСС, отказался обсуждать скандальную "голую вечеринку" с участием звезд. Это настолько заезженная тема и такая ерунда по сравнению с происходящем в мире, что на нее жалко времени, отметил политик.

"Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами", - сказал Медведев.

Мероприятие, ставшее известным как "голая вечеринка", прошло в столичном клубе "Мутабор" в минувшем декабре. Среди его гостей были популярные певцы и артисты, в том числе Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, а также журналистка Ксения Собчак и другие. Один из участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. К владельцам клуба и организаторам вечеринки были поданы иски. Суд на 90 дней приостановил работу "Мутабора" из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.