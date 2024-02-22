Ущерб по делу руководства Всероссийского общества глухих составляет 217 млн рублей

В отношении задержанного президента общества Станислава Иванова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 апреля 2024 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ущерб, который вменяют в вину руководству Всероссийского общества глухих (ВОГ), составляет 217 млн рублей. Об этом сообщил врио президента общества Ильфат Кудакаев на пресс-конференции центрального правления общества.

"По поводу вины Станислава Иванова я думаю, что это необходимо все-таки оставить до решения суда. Предварительный ущерб, который был определен в постановлении, который был вменен в вину, - это 217 млн рублей", - сказал Кудакаев.

Исполнительный директор общества Григорий Туринцев в свою очередь сообщил, что мероприятия и платежи организации осуществляются в штатном режиме. "Центральное управление контролирует ситуацию, которая сейчас происходит, для обеспечения непрерывной и бесперебойной работы партнерства с исполнением наших обязательств по партнерским соглашениям, подписанными с государственными органами. При определении стратегии развития мы придерживаемся того, что общество работает в штатном режиме, все мероприятия и платежи осуществляются <...>", - сказал он.

Ранее сообщалось, что руководство ВОГ было задержано утром 20 февраля 2024 года по решению следственного департамента МВД России. Позднее в пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили ТАСС, что причиной уголовного дела в отношении руководства ВОГ стала продажа имущества организации по заниженным ценам. Дело возбуждено по статье 160 УК РФ (растрата). В отношении задержанного президента общества Станислава Иванова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 апреля 2024 года. Иванов и другие участники процесса планируют подавать апелляцию.

Всероссийское общество глухих назначило Ильфата Кудакаева временно исполняющим обязанности (ВРИО) президента организации на период временного отсутствия ранее задержанного президента общества Станислава Иванова.