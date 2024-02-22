Пискарев считает излишним уточнять, что репост иноагента не считается рекламой

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уточнил, что вопрос толкования понятия рекламы и способа ее распространения уже урегулирован подзаконными правовыми актами

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Закрепление в действующем законодательстве нормы о том, что репосты материалов иноагентов не считаются рекламой таких лиц, излишне. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе обсуждения соответствующей поправки ко второму чтению проекта о запрете рекламы для иноагентов, комитет поправку не поддержал.

Поправка была внесена группой депутатов от фракции "Новые люди". Согласно документу (есть в распоряжении ТАСС) в законе "О рекламе" предлагалось уточнить, что упоминание иноагентов, принадлежащих ему сайтов и соцсетей не могут быть признаны рекламой, равно как и "републикация материалов, опубликованных на аккаунтах в социальных сетях, принадлежащих лицу, признанному иностранным агентом", а также материалов на других ресурсах таких лиц.

Как уточнил в ходе заседания Пискарев, вопрос толкования понятия рекламы и способа ее распространения уже урегулирован подзаконными правовыми актами. "Мы [в законопроекте] даем рамочное регулирование о том, что нельзя на ресурсах иноагента распространять и размещать рекламу, от кого бы она ни исходила, это первое. Второе - не рекламировать сами ресурсы. Не информацию, а ресурсы именно, это разные вещи. Поэтому это [предлагаемое в поправке уточнение] - излишнее регулирование", - подчеркнул Пискарев. По его словам, в вопросе "не потребуется дополнительного регулирования, поскольку все уже отрегулировано, все логично, все четко и обоснованно".

О законопроекте

Законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом, был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля. В первом чтении Госдума приняла законопроект 20 февраля. Ранее в четверг комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять инициативу во втором чтении на пленарном заседании 27 февраля.

В законе "О рекламе" устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель. Документ также дополняет закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Законопроект также вносит изменения в закон "О средствах массовой информации". Согласно документу, реклама ресурсов иностранных агентов запрещается в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях. Как уточнял ранее Пискарев, речь идет о запрете размещения в СМИ именно рекламы ресурсов иноагентов, которая может привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, указывал он, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, по словам Пискарева, цитирование материалов иноагентов в СМИ будет считаться нарушением новых норм только в случае, если публикация будет носить рекламный характер с целью увеличения аудитории таких ресурсов.