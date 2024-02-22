Закрытие Литвой погранпунктов для РФ не повлияет на транзит поездов в/из Калининграда

Решение правительства республики также касается запрета на посадку и высадку пассажиров на ж/д станциях Кена и Кибартай

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решение правительства Литовской Республики закрыть погранпункты на границе с Белоруссией и запретить посадку и высадку пассажиров на ж/д станциях Кена и Кибартай не повлияет на порядок транзита поездов РФ в/из Калининграда. Об этом РЖД сообщили в официальном Telegram-канале.

"Решение правительства Литовской Республики с 1 марта 2024 года закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда", - говорится в сообщении.

В РЖД напомнили, что российские поезда с марта 2020 не останавливаются на территории Литвы. Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров - на станциях Кибартай, Вильнюс и Кена. Также в соответствии с требованием МИД Литвы и Службы охраны государственной границы при следовании поездов российского формирования транзитом через территорию Литвы действуют следующие требования: наличие у граждан РФ упрощенного транзитного документа для ж/д транспорта или шенгенской визы, а также в одном российском поезде может одновременно следовать до 300 человек.

Ранее сообщалось, что власти Литвы с 1 марта запретят высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом в Калининград, на контрольно-пропускных пунктах в Кене на границе с Белоруссией и в Кибартае на границе с Калининградской областью. Кроме того, Вильнюс анонсировал закрытие двух КПП на границе с Белоруссией - в Лаворишкесе и Райгардасе. Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций.