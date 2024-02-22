Силовые органы Белоруссии переведены на усиленный режим на время выборов

Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что вопросы безопасности президент Александр Лукашенко держит на ежедневном контроле

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Все силовые органы Белоруссии переведены на усиленный режим работы на период голосования на парламентских и местных выборах. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Силовые органы, начиная с первого дня досрочного голосования, переведены на усиленный режим работы. Это объективно. Конечно же, обстановка непростая. Поэтому такие меры приняты абсолютно правильно", - приводит агентство БелТА слова Вольфовича. По его данным, в каждом силовом ведомстве подготовлены соответствующие решения, которые доложены главе государства Александру Лукашенко.

"Вообще вопросы безопасности и все, что связано с этим, президент нашей страны держит практически на ежедневном контроле, отслеживая и анализируя обстановку, отдавая соответствующие указания, а секретариат Совета безопасности координирует реализацию этих решений, которые доложены главе государства", - сказал госсекретарь.

По его словам, на полную мощность работает недавно введенная республиканская система общественного мониторинга безопасности. "То есть это свыше 30 тыс. камер по всей стране, которые отслеживают обстановку. Информация стекается в оперативно-ситуационные штабы для моментального реагирования на ту или иную ситуацию, которая может возникнуть", - сказал Вольфович. "Некоторые наши бывшие граждане, которые убежали за рубеж, очень хотят, чтобы здесь было неспокойно, нестабильно. И задача силового блока, всех людей в погонах - обеспечить эту безопасность", - добавил Вольфович.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек. С 20 по 24 февраля включительно проходит досрочное голосование.