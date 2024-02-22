В Москве накануне 23 февраля провели профилактику Вечного огня

Мэр города Сергей Собянин отметил, что негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями. Профилактику горелки делают каждый месяц. Дополнительную проверку проводят накануне праздников - перед 23 февраля и Днем Победы", - написал мэр.

По его словам, столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. "Например, в Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь", - отметил Собянин.