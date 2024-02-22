В вузах РФ на инженеров на 2024-2025 учебный год выделят почти 255 тыс. бюджетных мест

Это на 2 263 места больше, чем в текущем учебном году, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. На будущий, 2024-2025 учебный год в российских вузах на инженерные специальности выделяется 254 081 бюджетное место, и по сравнению с нынешним годом эта доля возрастает на 2 263 места. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на сессии закрытия IV Международного Косыгинского форума "Проблемы инженерных наук: формирование технологического суверенитета", которая проходит в ТАСС.

"В принципе, конечно, сейчас у нас инженерное образование на подъеме. У нас каждый год увеличивается количество бюджетных мест, которые выделяются нашим университетам для подготовки высококвалифицированных кадров инженерной отрасли. На предстоящий учебный год 2024-2025 на инженерные направления установлено, я точную цифру назову, 254 081 бюджетное место по всем университетам нашей страны. Это на 2 263 места больше, чем в текущем учебном году", - рассказал Могилевский.

Международный Косыгинский форум проводится раз в два года и сфокусирован на решении задач по укреплению технологического суверенитета страны и запуску мегапроектов, базирующихся на собственных средствах проектирования и разработках. В 2024 году форум "Проблемы инженерных наук: формирование технологического суверенитета" проходит с 20 по 22 февраля и приурочен к 120-летию со дня рождения председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина (1904-1980, премьер в 1964-1980 годах).