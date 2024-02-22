Путин заявил, что в России испокон веков ценят защитников Отечества

Президент РФ упомянул об этом, поздравляя казанское танковое училище со 105-летием

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Россияне всегда уважали и продолжают уважать защитников Отечества - героических, мужественных, готовых пожертвовать собой ради Родины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства упомянул об этом, поздравляя казанское танковое училище со 105-летием.

"Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих. Да и для всей страны. Потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей", - сказал он на церемонии открытия социальных объектов в Казани.