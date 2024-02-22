Путин выделил несколько причин снижения рождаемости в России

Одной из них является пандемия коронавируса, заявил президент

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Россия в целом и Татарстан, в частности, сталкивается со снижением рождаемости, однако иногда причиной этого становится рост благосостояния. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Татарстана, открывая перинатальный центр казанской больницы № 7. Глава государства отметил и негативные причины - такие как пандемия коронавируса.

Путин обратил внимание главы Татарстана Рустама Минниханова на "определенное снижение рождаемости" в регионе с 2019 года. "Судя по всему, этот процесс не связан ни с религиозной принадлежностью людей, ни с географией, - отметил президент. - Он связан с множеством факторов, <...> с образом жизни и уровнем благосостояния".

"По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки - образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается - и Татарстан не исключение", - сказал Путин. "Это не связано с особыми событиями в мире, в нашей стране, - уточнил президент РФ. - 2019 год - стабильное все было развитие такое. Правда там потом пандемия, конечно".

"Мужчины у нас достаточно крепкие, женщин уговорим", - пообещал Путину Минниханов и отметил, что в республике идет работа по сокращению числа абортов. "Дело даже не в мужчинах", - откликнулся глава государства. "Нужно сопровождать с определенными информационными программами весь этот процесс, - согласился он с просветительской работой. - Количество третьих, четвертых рождений в Татарстане увеличивается, а общая рождаемость - падает".

Обратившись к сотрудникам перинатального центра, Путин отметил: "Очень важно, за что <...> хотел бы поблагодарить <...>: у нас исторически низкий уровень детской смертности". "А в Татарстане - ниже, чем по стране в целом. Это здорово, это хороший результат!" - похвалил президент.