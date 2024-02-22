Путин поздравил Казанское танковое училище со 105-летием

По словам президента, учебные заведения "такого рода, как в Казани, являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации"

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и выпускников Казанского танкового училища со 105-летием учебного заведения.

О памятной дате главе государства рассказали во время церемонии открытия социальных объектов в Татарстане.

"Училища такого рода, как в Казани, являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации. Ваши выпускники проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции. И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища", - отреагировал глава государства.

Путин добавил, что ему особенно приятно озвучивать такое поздравление в преддверии Дня защитника Отечества.

За годы существования танкового училища в Казани больше 70 его выпускников удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 20 стали Героями России. В их числе - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Больше 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.