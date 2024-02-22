Путин заявил, что желание помогать людям идет от сердца

Президент РФ отметил, что простым повышением квалификации медперсонала такого не достичь

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что желание помогать людям может идти только от сердца и может быть только искренним. По его словам, простым повышением квалификации медперсонала этого не достичь. Такое мнение он высказал, общаясь по видеосвязи с создателями нового здания хосписа "Наташа" в Казани.

"Это психологически сложная работа, и люди, которые оказались в тяжелой ситуации, конечно, должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. Это не купишь, вот эту заинтересованность, ее не наработаешь. Это не просто повышение квалификации какой-то", - сказал Путин.

"Это может идти только от сердца - желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, только от сердца. И только вот такое отношение к ближнему своему дает положительный результат, ради которого вы работаете, ради которого вы, собственно, тратите годы своей жизни", - добавил глава государства.

Обращаясь к сотрудникам хосписа, президент подчеркнул, что благодаря таким людям решаются "очень психологически тонкие, сложные, но такие важные для конкретного человека и для общества в целом задачи".

Путин отметил и тот факт, что хоспис был построен в том числе и на добровольное пожертвование граждан.

Новое здание казанского хосписа "Наташа" для взрослых пациентов построено в Казани на улице Братьев Батталовых. Его площадь - около 8,5 тыс. кв. м, в хосписе 80 коек. В стационаре планируется принимать пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, а также участников СВО, нуждающихся в паллиативной помощи. В хосписе предусмотрены гостиничные номера для родственников, обустроены прогулочные зоны. При хосписе есть своя церковь и мечеть.