В Евпатории открыли обелиск в честь погибших героев СВО

Монумент расположен около часовни Святого Георгия Победоносца

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Обелиск в честь погибших героев специальной военной операции (СВО) открыли в крымской Евпатории около часовни Святого Георгия Победоносца. Об этом в ходе церемонии открытия сообщила глава Евпатории Эммилия Леонова.

"Сегодня мы в дань памяти открываем обелиск, посвященный участникам специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Это были настоящие мужчины, защитники нашего Отечества. Они отдали свои жизни за мир без фашизма, за правду, за мирное небо над головой для нас с вами и наших детей. И сегодня наш долг - помнить всегда об их подвиге и передавать их подвиг, мужество и патриотизм подрастающему поколению. И сегодня хотелось бы еще раз выразить благодарность всем тем, кто инициировал создание этого обелиска. Всем мамам и женам погибших, еще раз сказать вам, дорогие, что мы всегда рядом с вами, мы сделаем все возможное, чтобы оказать вам помощь, внимание и поддержку", - сказала Леонова.

Обелиск расположен около часовни Святого Георгия Победоносца, на монументе изображен орден Мужества с надписью "Быть воином - жить вечно". Рядом с обелиском расположена памятная доска, на которой увековечили имена более 35 бойцов. Памятный обелиск открыт по инициативе волонтера, общественного деятеля Михаила Золотова, при поддержке военнослужащих войсковой части 6918, сотрудников отдела МВД России по Евпатории, предпринимателей и неравнодушных жителей.