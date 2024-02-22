Эксперт заявил, что Киев станет русским городом

Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев заявил, что борьба с последствиями антироссийской пропаганды на Украине займет больше времени, чем денацификация Германии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Киев и Одесса вновь станут русскими городами, но борьба с последствиями антироссийской пропаганды на Украине займет больше времени, чем в свое время денацификация Германии, считает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Так он прокомментировал слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос ТАСС, назвал Киев и Одессу русскими городами. По оценке Силантьева, это "консолидированное мнение большинства" жителей России.

"Эти города были русскими, и пусть они русскими опять станут. И не только эти города - на Украине большинство городов русские, проще перечислить нерусские", - сказал Силантьев.

Он выразил уверенность в том, что многие жители Киева и Одессы, которые ранее выехали в первую очередь в Россию, вернутся в эти города после завершения специальной военной операции. Кроме того, полагает эксперт, многие из тех, кто остается в Киеве и Одессе, на самом деле сочувствуют российской стороне.

При этом историк отметил, что устранение последствий многолетней антироссийской пропаганды на Украине займет больше времени, чем в свое время денацификация Германии, которая в советской зоне оккупации заняла чуть меньше трех лет. "Был очень серьезный эксперимент, когда население Третьего рейха, которое в общем-то в большинстве своем поддерживало Гитлера, у нас переформатировали - оно очень быстро стало антифашистским. Но тогда не было сил, которые бы этому активно противодействовали, это было общим желанием и Советского Союза, и наших союзников, например США и Великобритании. Тут, конечно, противодействие будет оказываться, поэтому по времени затрудняюсь сказать, но явно не так быстро, как в случае Третьего рейха", - пояснил Силантьев.