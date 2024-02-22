Тимур Родригез станет вторым ведущим шоу "Новая Фабрика звезд"

"Новая Фабрика звезд" стартует на ТНТ 3 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Телеведущий Тимур Родригез вместе с Региной Тодоренко будет вести отчетные концерты в проекте "Новая Фабрика звезд" на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

"В "Новой Фабрике звезд" будет не только двое наставников, но и двое ведущих", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, вторым ведущим проекта станет Тимур Родригез.

Сам Родригез признался, что ему интересен проект, в свое время он ходил на кастинг "Фабрики звезд". "Хочется узнать, насколько новые реалии повлияют на сам формат и насколько люди нового времени, которые станут центром шоу, в силах повлиять на то, как будет выглядеть музыкальная сцена страны в ближайшем будущем", - привели его слова в пресс-службе.

"Новая Фабрика звезд" стартует на ТНТ 3 марта.

В октябре директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что телеканал в 2024 году перезапустит российское музыкальное реалити-шоу "Фабрика звезд".