В РФ разработки по правовому регулированию гражданских беспилотников представят в сентябре

Глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко отметила, что в перспективе проект должен найти поддержку на уровне Государственной думы для разработки инициатив по развитию гражданских беспилотников

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Разработки проектов по правовому регулированию использования гражданских беспилотников в России, децентрализованных финансов, а также в сфере предупреждения цифрового насилия планируется представить на юридическом форуме БРИКС в сентябре 2024 года. Об этом сообщила представитель разработчиков - глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.

"В этом году мы готовим такие важные цифровые проекты, как право децентрализованных финансов. Это очень острая тема, никто [о ней] не знает, по сути, у нас даже статей на эту тему нет. Второе - много говорим о беспилотниках, но никто не говорит о праве беспилотников. У нас есть такой проект, пока подготовлен, как образовательный. Следующая история - это цифровое насилие. <...> В странах БРИКС уже есть некие своеобразные модели предупреждения цифрового насилия. Наша задача все это собрать и презентовать на юридическом форуме БРИКС, который состоится в МГИМО в сентябре", - сказала она на пресс-конференции.

В беседе с журналистами Сидоренко пояснила, что правовое регулирование беспилотников касается гражданской сферы, поскольку с военным использованием пока правовых вопросов не возникает.

"Сегодня президент поставил задачу активного развития беспилотников в гражданской сфере. Тем не менее, это очень важные вопросы, которые не всегда регулируются правом. Например, вопрос, связанный с оператором беспилотников, вопросы, связанные с использованием [беспилотников] над режимными объектами, вопросы, связанные с причинением вреда при применении беспилотников. Все эти вопросы на самом деле ни в российском праве, ни в зарубежном надлежащим образом не урегулированы", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Глава "Белого интернета" отметила, что в перспективе проект должен найти поддержку на уровне Государственной думы для разработки инициатив по развитию гражданских беспилотников, пока индустрия еще не совсем развита, а соответствующие нарушения не выросли до масштабов "правовой пандемии".

"Как "Белый интернет" мы тоже работаем над этой темой. У нас есть некоторые потенциальные и очень серьезные партнеры, которые в России занимаются очень плотно беспилотниками, и они, к счастью, видят необходимость для себя в создании необходимых правовых основ", - заключила Сидоренко.