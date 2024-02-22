ДОМ.РФ запустил для школьников проект о карьере в строительной отрасли

Бесплатный интерактивный курс опубликовали на портале спроси.дом.рф

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил интерактивный проект для школьников "Старт карьеры в строительной сфере". Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

"ДОМ.РФ совместно с экспертами МГСУ и Московского Политеха разработали профориентационный проект "Старт карьеры в строительной сфере". Он призван помочь подросткам больше узнать о современных и востребованных специальностях в сфере строительства", - говорится в сообщении. Бесплатный интерактивный курс опубликован на портале спроси.дом.рф.

Задача курса - объяснить молодому поколению, что современное строительство - это не только рабочие специальности, сообщил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев. "К разработке профориентационного курса привлекались ведущие эксперты МГСУ и Московского Политеха, представители отрасли. Они рассказывают о 16 наиболее востребованных профессиях и о том, где им обучают. В будущем этот список будет пополняться", - приводятся его слова в сообщении.

Строительные специальности сейчас связаны с инновационными технологиями, видеоролики наглядно демонстрируют детям наиболее интересные и востребованные из них, цитируют в сообщении заместителя ректора МГСУ, директора проектного офиса программы "Приоритет-2030" Наталью Желанову. В задачи курса входит привлечь внимание к карьерным перспективам в отрасли у наиболее творческой части молодежной аудитории, отметил в свою очередь декан факультета урбанистики и городского хозяйства Московского Политеха Кирилл Лушин. "Мы не только приглашаем в профессию, но и обещаем поддержку на всем пути подготовки и обучения", - приводятся его слова в пресс-релизе.

За последние годы строительство стало одной и наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, отмечают в ДОМ.РФ. По данным статистики, она обеспечивает почти 11% ВВП, темпы роста строительства с 2017 года превысили 30%.