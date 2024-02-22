Совет по патриотическому воспитанию при СФ займется донастройкой законов в этой сфере

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев отметил, что он станет важной и авторитетной площадкой по изучению богатого отечественного опыта, подготовке предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет по военно-патриотическому воспитанию, который был создан в конце 2023 года при верхней палате российского парламента, планирует заняться совершенствованием законодательства в этой сфере. Об этом заявил вице-спикер СФ Юрий Воробьев на совместном совещании комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников России, посвященном Дню защитника Отечества.

"В конце прошлого года при Совете Федерации был создан Совет по военно-патриотическому воспитанию граждан, прежде всего, конечно, молодежи. Уверен, что он станет важной и авторитетной площадкой по изучению богатого отечественного опыта, подготовке предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере", - отметил Воробьев, который возглавляет совет.

Как заявил в ходе совещания председатель комитета СФ по обороне Владимир Булавин, деятельность совета также будет направлена на совершенствование государственной политики в сфере военно-патриотического воспитания и изучение эффективности реализации проектов в данной области.

"В состав совета приглашены представители федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, руководители государственных, общественных, ветеранских организаций, представители главных религиозных конфессий России. <…> Комитет направит приглашения принять участие в работе совета членам Клуба военачальников России", - сказал он. Булавин добавил, что первое заседание совета состоится в ходе весенней сессии парламента.

СФ на завершающем пленарном заседании осенней сессии 22 декабря 2023 года принял постановление о создании при верхней палате Совета по военно-патриотическому воспитанию. Воробьев был утвержден на пост председателя совета.