Ректор МГИМО: вузы РФ сотрудничают с китайскими и индийскими университетами в сфере ИИ

Анатолий Торкунов отметил необходимость укрепления правовой базы в сфере ITи искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские вузы сотрудничают с университетами Китая и Индии по вопросам искусственного интеллекта и IT-технологий. Об этом рассказал ректор МГИМО (У) МИД РФ академик Анатолий Торкунов на презентации первого в России учебника для ВУЗов "Цифровое право".

"Здесь [существуют] очень широкие возможности для международного сотрудничества, - сказал Торкунов. - Сегодня российские университеты активно выходят на сотрудничество по этим вопросам с китайскими и с индийскими университетами, где достаточно высокий уровень продвинутости не только в ITи искусственном интеллекте, но и в правовом обеспечении дальнейшего развития этих двух важных технологических направлений".

Академик отметил необходимость укрепления правовой базы в сфере ITи искусственного интеллекта. "Они не могут развиваться без юридического обеспечения", - указал он.

"На каком-то этапе казалось, что вот эта вселенская свобода не требует соответствующего юридического обеспечения. Но сегодня мы понимаем, что если не будет такого юридического обеспечения, то мы просто погрузимся с вами в хаос", - подчеркнул ректор МГИМО.