В Ульяновске открыли центр реабилитации участников спецоперации

Новый социальный объект рассчитан на 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием и 40 мест дневного пребывания

УЛЬЯНОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Центр реабилитации участников специальной военной операции открылся в Ульяновске, передает корреспондент ТАСС. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, для пациентов подготовлены десятки направлений медпомощи и реабилитации.

"Центр оснащен современным оборудованием, для пациентов подготовлены десятки направлений медпомощи и реабилитации, в их распоряжении удобные и комфортные палаты. Но главное его достоинство - это сотрудники", - сказал он.

Русских добавил, что открытие медучреждения приурочено к Дню защитника Отечества. "Это долгожданное событие знаменует очередной шаг в нашей большой общей работе по всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их семей. <…> Очень рад, что у наших бойцов появилось еще одно место, где можно поправить здоровье, найти новых друзей, занятие по душе, набраться сил и оптимизма", - отметил губернатор.

Участник специальной военной операции Павел Кияткин на данный момент проходит курс лечения в центре. "Реабилитационный центр ждал давно. Искал места, где можно получить [полный курс] реабилитации в одном месте, но таких в Ульяновске не оказалось. Пришлось ждать открытия этого центра", - сообщил он журналистам.

Новый социальный объект рассчитан на 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием и 40 мест дневного пребывания. В профилактории будут работать врач-терапевт, врач-невролог, врач-рефлексотерапевт, врач-психотерапевт, врач-физиотерапевт, врач травматолог-ортопед, врач кардиолог, инструктор по лечебной физкультуре. В новом учреждении будет консультировать психолог, который организует групповые и индивидуальные занятия. Пациенты также смогут посетить сенсорную комнату и получить услуги логопеда.

Жители региона смогут воспользоваться услугами фитобара, галокамеры, пройти физиолечение и принять сухую углекислую ванну. Для пациентов также предназначено грязелечение, бальнеотерапия, иглорефлексотерапия, кабинеты для восстановления опорно-двигательного аппарата и кислородная камера. Пройти курс реабилитации в центре смогут не только участники спецоперации, но и неработающие пенсионеры, проживающие в Ульяновской области.