Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы полететь на Ту-160М

Накануне президент РФ осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Ту-160М является модернизацией самолета Ту-160 ("изделие 70", по кодификации НАТО - Blackjack, "блэкджек"; неофициальное российское название - "Белый лебедь"). Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах. Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самым тяжелым боевым самолетом в мире. Накануне Путин осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.

Кортеж президента подъехал прямо к борту. Глава государства облачился для полета в специальный костюм.

По прибытии Путин приветствовал ожидавший его экипаж. После президент поднялся на борт.

Путин не в первый раз садится за штурвал, причем на бомбардировщике Ту-160 (еще предыдущей версии, до модернизации) он тоже уже летал. В августе 2005 года глава государства отправился на нем в район учений дальней авиации и Северного флота.