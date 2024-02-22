Более 2 тыс. флагов установили в Москве ко Дню защитника Отечества

Также подготовлены видеооткрытки, которые 23 и 24 февраля будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу ко Дню защитника Отечества флагами, тематическими плакатами и фотозонами. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более 2 тыс. флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты. Подготовлены видеооткрытки, которые 23 и 24 февраля будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что плакатами и флагштоками с триколором украсили пространства возле мэрии Москвы, Государственной думы РФ и Совета Федерации РФ. На фасаде нижней палаты парламента дополнительно разместили декоративное панно.

"На Фрунзенской набережной - напротив Министерства обороны РФ - установлена праздничная декоративная конструкция в виде звезды, флаговые конструкции и тематическая фотозона появились на Манежной площади у памятника Георгию Жукову, на Суворовской площади у памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе. Кроме того, на Поклонной горе, ВДНХ и Северном речном вокзале поставили информационные стенды с фотографиями и историями подвигов защитников Родины", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в честь Дня защитника Отечества световые арки в Новопушкинском сквере, в Камергерском и Газетном переулках, на Тверской площади и световой тоннель на Тверском бульваре окрасятся в цвета российского флага.