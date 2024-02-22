Активисты литературного объединения отправили около 600 сборников стихов участникам СВО

В творческом объединении решили издавать сборники карманного формата для удобства в пользовании

ТВЕРЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Активисты Литературного творческого объединения (ЛиТО) "Сить" Сонковского округа Тверской области отправили порядка 600 сборников патриотических стихов авторов из разных регионов РФ военнослужащим в зону специальной военной операции и в госпитали, а также семьям участников СВО. Искусство может послужить мощным оружием против врага, поднимая боевой дух защитников Отечества, рассказала ТАСС составитель сборников, руководитель ЛиТО "Сить", вице-президент Ассоциации выпускников Тверского государственного университета Валентина Маркова.

"Сборники издаются по инициативе активистов ЛиТО "Сить" с 2023 года. Толчком для издания таких сборников стал сборник бежецких авторов "Наш выбор - Победа!", куда вошли и стихи наших сонковчан. Мы решили издавать сборники карманного формата для удобства в пользовании и в обложках камуфляжной расцветки, чтобы не так бросались в глаза противнику в полевых условиях", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, порядка 600 "камуфляжных" сборников было передано с гуманитарными грузами бойцам в зону проведения специальной военной операции, кроме того сборники получают военнослужащие, находящиеся на лечении в госпиталях, и семьи участников СВО.

В Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее состоялась презентация поэтических "камуфляжных" сборников, их названия: "Строкой по общему врагу и в помощь нашему солдату!"; "Во имя Памяти о подвигах защитников Отечества!"; "Перо и кисть, способные на чудо!"; "Вместе мы - Сила!" и "С верой в нашу Победу!". В сборники вошли патриотические стихи не только авторов из Тверской области, но и из других регионов РФ - от Москвы до Читы. "Слово может быть мощным оружием против ненавистного всем нам фашизма. Слово может стать моральной поддержкой защитнику родного нам Отечества", - считает Маркова.

По ее словам, в издании сборников помогают инициативные люди. "Мы объединились в команду "Содружество". Одни помогают бумагой для обычной печати и фотопечати обложек, другие печатают нам сборники. Сами осваиваем это издательское дело. Признаюсь, это большой кропотливый труд. Но мы рады стараться во имя общей Победы. В марте готовим к изданию <...> шестой "камуфляжный" сборник", - поделилась планами руководитель сонковского ЛиТО "Сить".