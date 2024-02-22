В Нижний Новгород привезли еще два тоннелепроходческих щита для стройки метро

В ближайшее время запустят обсуждение и опрос для выбора имен новым щитам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Два щита для строительства тоннелей метро привезли в Нижний Новгород, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"В Нижний Новгород привезли еще два щита для строительства тоннелей метро. Сейчас их доставляют на стройплощадки для монтажа. Один из щитов - для проходки с Сенной (параллельно с уже запущенным щитом "Владимир"), а второй - от "Горьковской" после подготовки стартового котлована. Оба пойдут к площади Свободы", - написал Никитин.

По его словам, в ближайшее время запустят обсуждение и опрос для выбора имен новым щитам. "Договорились с метростроителями выбирать имена в честь прославленных исторических деятелей и святых нашего Отечества", - добавил губернатор.

Первый щит "Владимир" запустили на стройке новых станций метро в январе. Он пройдет 1,5 км до места строительства станции на площади Свободы.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормовско-Мещерской. В последний раз станцию метро в Нижнем Новгороде открывали в июне 2018 года на Стрелке. В ближайшие годы в городе планируется построить станции метро "Горьковская" и "Сенная" - на Автозаводской линии, станцию "Сормовская" - на Сормовско-Мещерской линии.