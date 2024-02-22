Юридический форум БРИКС состоится осенью в Москве

Ректор МГИМО (У) МИД РФ академик Анатолий Торкунов подчеркнул важность правового обеспечения сферы IT и искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Девятый юридический форум БРИКС пройдет в Москве осенью до саммита стран этого объединения в Казани. Об этом сообщил ректор МГИМО (У) МИД РФ академик Анатолий Торкунов на презентации первого в России учебника для вузов "Цифровое право".

"Будут международные события: большая юридическая конференция БРИКС, затем будет юридический форум БРИКС осенью до того, как в Казани пройдет саммит стран БРИКС", - сказал ректор МГИМО.

Касаясь сферы IT и искусственного интеллекта, Торкунов подчеркнул важность правового обеспечения этой области. "Это не только наша национальная задача, но и очень серьезная международная задача, - отметил он. - Здесь ни в коем случае нельзя отдавать первую роль во всех делах так называемым недружественным странам, которые тоже над этим работают, но работают исходя из своих собственных интересов. А мы, конечно, прежде всего должны руководствоваться национальными интересами".

По словам академика, информационно-коммуникационные, биоинженерные и цифровые технологии являются "сердцевиной нового технологического уклада". "Конечно, все это требует очень серьезного правового обеспечения", - подчеркнул Торкунов.

Восьмой юридический форум БРИКС прошел в декабре 2023 года в Йоханнесбурге в расширенном формате "БРИКС плюс".