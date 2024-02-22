Куренков пригласил спасателей из ОАЭ участвовать в учениях в Архангельске

Глава МЧС провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мухаммедом аль-Джабером

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков провел в четверг рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мухаммедом аль-Джабером, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Глава МЧС России Александр Куренков обсудил векторы сотрудничества с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мухаммедом аль-Джабером. Специалисты МЧС России и спасательной службы ОАЭ бок о бок участвовали в ликвидации последствий природных катаклизмов в Сирии, Турции и Ливии. Совместная работа в сложных и экстремальных условиях помогла снизить количество жертв и уменьшить ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций", - сказали в ведомстве.

"Эмираты являются нашим ближайшим партнером не только в рамках двусторонних отношений, но и на различных международных площадках, в том числе Международной организации гражданской обороны и БРИКС. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в рамках МОГО и взаимную поддержку", - цитируют в пресс-службе Куренкова.

В апреле МЧС России проведет в Архангельске тренировку по управлению при чрезвычайных ситуациях. На него были приглашены представители ОАЭ. Стороны уже проводили совместные учения: в рамках БРИКС тренировались операторы дежурных служб. Также иностранных коллег пригласили на международный салон "Комплексная безопасность", который пройдет в Подмосковье в 15-й раз. "Обмен передовыми технологиями позволяет совершенствовать наши чрезвычайные службы и делать работу пожарных и спасателей более эффективной и безопасной", - добавили в пресс-службе слова Куренкова.