Ставрополье направит 105 млн рублей на дооснащение отделений медреабилитации

Особое внимание уделяют оздоровлению пациентов, перенесших ковид, а также участников и ветеранов СВО, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона

СТАВРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 105 млн рублей на дооснащение инфраструктуры медицинской реабилитации в регионе в 2024 году. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Медицинская реабилитация - важнейшая часть сложного процесса восстановления здоровья граждан. <…> Особое внимание уделяем оздоровлению пациентов, перенесших ковид, а также участников и ветеранов СВО. В текущем году на дооснащение инфраструктуры медреабилитации направим еще 105 млн рублей", - цитирует управление главу краевого Минздрава Юрия Литвинова.

На Ставрополье с 2022 года действует краевая госпрограмма развития медицинской реабилитации. Возможностью восстановления здоровья воспользовались уже более 19 тыс. человек. Проектный офис реализации программы создан на базе Ставропольского краевого лечебно-реабилитационного центра.

В интервью региональному телеканалу "Свое ТВ" исполняющая обязанности главного врача учреждения Наталья Подушинская сообщила, что по краевой госпрограмме на Ставрополье открыто 17 специализированных отделений медицинской реабилитации мощностью более 500 коек. На закупку оборудования для отделений в 2023 году в регионе направили более 297 млн рублей.

"Получили уникальный реабилитационный тренажер - акустический аппарат для психосоматической коррекции. Это программно-акустический комплекс, который вырабатывает колебания электроэнцефалографии здорового человека, эти колебания накладываются на шумовые эффекты - шум дождя, шум прибоя. Мы используем тренажер для восстановления участников специальной военной операции, постинсультных пациентов, пациентов после инфарктов", - сказала Подушинская.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров провел встречу с работниками и пациентами центра. Он поручил расширить медицинское учреждение. Для размещения нового корпуса реабилитационного центра рассматривается возможность покупки нового здания.