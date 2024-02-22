22 февраля, 12:00

В России с 1 апреля ужесточат требования к лицензированию автошкол

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Список обязательных требований при лицензировании автошкол расширяется с 1 апреля. Правительство РФ утвердило необходимые изменения в положение о лицензировании образовательной деятельности, документ есть в распоряжении ТАСС.

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Согласно постановлению, для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.

Решение должно улучшить качество подготовки будущих водителей и повысить безопасность дорожного движения. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые были приняты в июле 2023 года. 

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