В России с 1 апреля ужесточат требования к лицензированию автошкол

Для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Список обязательных требований при лицензировании автошкол расширяется с 1 апреля. Правительство РФ утвердило необходимые изменения в положение о лицензировании образовательной деятельности, документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно постановлению, для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.

Решение должно улучшить качество подготовки будущих водителей и повысить безопасность дорожного движения. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые были приняты в июле 2023 года.