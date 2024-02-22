Парламент Испании призвал правительство сократить рабочую неделю

Предполагается, что зарплаты сотрудников останутся на прежнем уровне

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании призвал правительство сократить продолжительность рабочей недели. Об этом говорится в пресс-релизе парламента.

Резолюцию, не являющуюся законом, поддержали 169 депутатов, 33 проголосовали против, 143 воздержались. В предложении содержится призыв к кабмину начать "срочно процесс социального диалога", в результате которого будет изменен трудовой кодекс, чтобы постепенно сократить рабочее время, начиная с установления в 2024 году "максимальной продолжительности обычной рабочей" недели на уровне 38,5 часа.

Ранее партии, вошедшие в состав коалиционного правительства Испании, договорились сократить рабочую неделю до 38,5 часа в 2024 году и до 37,5 часа в 2025-м. При этом предполагается, что зарплаты сотрудников останутся на прежнем уровне. Кроме того, будет проведен анализ результатов такой инициативы для возможности дальнейшего сокращения рабочего времени.