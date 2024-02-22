В ДНР подготовили серию открыток к 155-й годовщине основания Донецка

Тираж составил 500 экземпляров

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. "Почта Донбасса" подготовила серию открыток к 155-й годовщине основания Донецка. Пейзажи столицы Донецкой Народной Республики легли в основу почти полутора десятка работ, выполненных художником Александром Болотовым, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В 2024 году Донецк отмечает свое 155-летие, и совместный проект "Почты Донбасса" и Александра Болотова посвящается юбилею любимого города. 14 работ мастера, выполненные в стилистике городского пейзажа, легли в основу почтовых карточек. Кальмиус и Набережная, бульвар Пушкина, Театральный проспект и проспект Гурова. Солнце и дождь, осень, зима, лето и весна - Донецк прекрасен в любое время года", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что почтовые карточки находятся в печати. Их тираж - 500 экземпляров.