В Горловке открыли парту Героя в честь погибшего командира артдивизиона Ольги Качуры

На церемонии присутствовали представители фонда "Защитники Отечества", ветераны боевых действий и школьники

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Именная парта Героя России Ольги Качуры (позывной "Корса") появилась в школе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Telegram-канале филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР.

Парта открыта в горловской школе № 25, где училась Качура. На церемонии присутствовали представители фонда, ветераны боевых действий и школьники. "Я не знала Ольгу Качуру лично, но меня всегда поражала и восхищала судьба хрупкой женщины, которая являлась единственной женщиной, которая командовала артиллерийским подразделением, не делила службу на мужскую и женскую. Я рада, что на территории учебного заведения, которое я закончила, возрождается и развивается патриотическое движение", - приводит пресс-служба слова одной из выпускниц школы, фельдшера Анны Юхименко.

Гвардии полковник Качура, известная как "Корса", стояла у истоков Народной милиции ДНР. В апреле 2014 года она возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, в котором состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. Погибла в конце лета 2022 года. Ее автомобиль попал под артиллерийский обстрел на трассе Горловка - Ясиноватая. Президент РФ Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно. Региональные власти также посмертно присвоили ей звание Героя Донецкой Народной Республики.