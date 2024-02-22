В Петербурге 6 марта проверят систему оповещения населения

В частности, задействуют телеканалы и радиостанции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях пройдет в Петербурге 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи города.

"С 10:40 до 10:46 по всему городу будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства городской системы оповещения. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции", - говорится в сообщении.

С 10:40 до 10:43 будет подача предупредительного сигнала "Внимание всем!". С 10:43 до 10:44 будет передана информация по радиовещательным станциям, а также телевизионным каналам 1-го мультиплекса эфирного цифрового телевидения, сетям операторов связи проводного радиовещания. В следующие две минуты озвучат сообщение о проведении проверки.

В комитете отметили, что результаты проверки позволят определить готовность и основные направления дальнейшего развития системы оповещения.