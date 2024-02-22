В Астраханской области первые пункты временного содержания животных появятся в мае

На эти цели предусмотрено около100 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. В Астраханской области первые два пункта временного содержания (ПВС) для безнадзорных животных появятся в мае, сообщила журналистам заместитель председателя правительства региона Виктория Гурьянова.

В декабре 2023 года депутаты думы Астраханской области утвердили региональный закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных. Согласно документу, их будут держать в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего, в случае отсутствия нового хозяина, будут усыплять гуманными методами. Закон вступил в силу с 1 января, к 1 апреля планируется полностью завершить разработку нормативной базы.

"Планируем, что с 1 мая пункты временного содержания [безнадзорных животных] будут созданы. Это будут модульные конструкции, легковозводимые. Сейчас ведем речь о создании двух пунктов временного содержания животных, начинаем с Астрахани и Приволжского района. 65 млн рублей направим на ПВС в городе и 35 млн - на Приволжский район", - сказала Гурьянова.

По ее словам, ПВС будут похожи на приюты для животных. Там будут вольеры и смотровая, отличие одно - отсутствие операционной и помещения для послеоперационного периода. В Астрахани пункт временного содержания будет рассчитан на 300 животных, в Приволжском районе - на 150. В дальнейшем при необходимости ПВС могут быть созданы и в других районах области.

Гурьянова обратила внимание, что 22 февраля депутаты областной думы приняли законопроект, которым как раз и уточняется методика расчета общего объема субвенций муниципалитетам из бюджета области для осуществления полномочий по обращению с животными без владельцев, в том числе создания ПВС. Во время заседания председатель облдумы Игорь Мартынов подчеркнул, что принятый в декабре региональный закон не нацелен на полное "уничтожение и ликвидацию собак", в законе "есть альтернативы".

"В рекомендациях также давайте запишем, чтобы у любителей животных была возможность прийти, посмотреть и забрать понравившееся животное из пункта. Надо определиться только - это в законе должно быть прописано или в нормативно-правовых актах правительства. Но такая возможность у людей должна быть", - добавил Мартынов.

О бездомных собаках

По подсчетам властей, в регионе более 23 тыс. бездомных собак. Жители жалуются на стаи безнадзорных животных в общественных местах, а в специальные службы поступает много заявок на отлов. Только в 2024 году следственные органы возбудили два уголовных дела после нападения собак. В 2021 году от укусов собак пострадали более 3,6 тыс. человек (1,3 тыс. из них - дети), в 2022 году уже свыше 4,8 тыс. (из них 1,4 тыс. детей), в 2023 - более 6 тыс. человек.