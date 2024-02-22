В Казани открыли выставку обманок из фондов Государственного Эрмитажа

"Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве" продлится до 29 августа

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Выставка "Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве", посвященная искусству обманок, открылась в Казани, сообщает пресс-служба Казанского кремля.

"22 февраля 2024 года в Центре "Эрмитаж-Казань" открывается выставка "Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве". Экспозиция знакомит с таким необычным типом произведений, как обманки", - говорится в сообщении.

Обманка - иллюзорное воспроизведение художественными средствами реальных предметов, вызывающее эффект присутствия подлинной натуры, а не изображения. В составе экспозиции, по данным пресс-службы, более 250 предметов из собрания Государственного Эрмитажа. Отмечается, что некоторые экспонаты были специально отреставрированы для выставки и демонстрируются впервые.

"На экспозиции представлены различные виды обманок, среди которых: тромплей (trompe-l’ il) - произведения, создающие иллюзию объема; имитация материалов - вещи, воспроизводящие внешний вид различных материалов (дерево, камень, металл), имитация предметов - объекты, принимающие форму других предметов (книг, плодов, цветов)", - говорится в сообщении.

Представлены также современные обманки, которые были созданы художниками и скульпторами Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге специально для выставки в Казани.

"Выставка "Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве" станет центральным событием Дней Эрмитажа в Казани, которые пройдут с 20 по 24 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Выставка продлится до 29 августа.