В Кирове у военкомата убрали баннер с танком Leopard

Правительство региона настаивает на проведении проверки в отношении руководства районного отделения военкомата, а также автора макета плаката

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Размещенный возле военкомата в Кирове баннер с изображением немецкого танка Leopard убрали по требованию властей региона, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

По данным СМИ, баннер, призывавший кировчан служить по контакту, был установлен в нескольких метрах от входа в военкомат на улице МОПРа. Жителей города возмутило изображение немецкого танка Leopard, так как такие танки страны НАТО поставляли на вооружение армии Украины.

"Региональные власти оперативно отреагировали на ситуацию: по требованию правительства области плакат был снят. На данный момент региональные власти обратились в областной военкомат с требованием провести проверку в отношении руководства районного отделения, а также автора макета плаката", - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным ведомства, плакат разместили без согласования макета с администрацией Кирова и правительством Кировской области.