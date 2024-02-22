В ЛНР полностью восстановили подачу света после непогоды

В Минэнерго региона ранее сообщали, что специалисты восстановили электроснабжение почти 117 тыс. абонентов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили подачу электричества жителям Луганской Народной Республики (ЛНР), приостановленную из-за непогоды, обрушившейся на регион 10-11 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ.

"Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в ЛНР", - сказано в сообщении.

Ранее в Минтопэнерго ЛНР сообщали, что с 12 февраля энергетики восстановили подачу электричества почти 117 тыс. абонентов региона. Полностью восстановить подачу электроэнергии в ведомстве планировали до 22 февраля.