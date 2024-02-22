В Вологде и Череповце на установку 400 умных остановок выделят 800 млн рублей

Остановки оснащены оборудованием, которое позволяет выводить на экран актуальное расписание движения

ТАСС, 22 февраля. В Вологде и Череповце 400 умных остановок появятся в ближайшие пять лет, планируется устанавливать по 40 остановок в год в крупнейших городах Вологодской области. На это направят суммарно 800 млн рублей, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"Анонсируем очередной проект губернаторской программы "Стратегия 2.0" - умные остановки". Планируется установка 400 таких остановок [в ближайшие пять лет] в Вологде и Череповце, по 200 в каждом городе", - сообщил Филимонов на оперативном совещании областного правительства.

Как дополнил председатель правительства области Александр Мордвинов, существующие павильоны не совсем удобны для ожидания пассажирского транспорта. Наиболее остро стоит вопрос в Вологде, так как в Череповце в прошлом году часть остановок заменили. Однако не все информативны, некоторые имеют напечатанные на бумаге расписания, которые не всегда актуальны.

"Умные остановки оснащены оборудованием, которое позволяет выводить на экран прогноз прибытия автобуса, троллейбуса, трамвая, показывает актуальное расписание движения. Они будут включать видеонаблюдение, что крайне важно для обеспечения безопасности, зарядное устройство USB для зарядки техники, кнопки вызова экстренных служб и точки доступа Wi-Fi. Планируем реализовать за пять лет, по 40 единиц каждый год. Деньги - 800 млн рублей на пять лет. Корректировки к бюджету у нас сведены, выступим с инициативой при рассмотрении областного бюджета в вологодском заксобрании", - сообщил Мордвинов. Первые 40 павильонов будут установлены до 1 сентября этого года.

Он также пояснил ситуацию с обновлением остановочных павильонов в Вологде, более 30 из которых должны были установить еще в прошлом году. Так, все 77 новых комплексов доставлены в город, из них 32 установят до 1 марта, остальные - до 1 июня этого года.