Путин сообщил о хороших впечатлениях от полета на Ту-160М

По словам президента, это отличная техника

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поделился своими впечатлениями от полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М ("Белый лебедь", по кодификации НАТО - Вlackjack). По его словам, это отличная техника.

"Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения", - сказал президент. "Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", - добавил российский лидер.