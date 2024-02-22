22 февраля, 13:19,
обновлено 22 февраля, 13:27

Путин сообщил о хороших впечатлениях от полета на Ту-160М

Полет Владимира Путина на Ту-160М
© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, это отличная техника

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поделился своими впечатлениями от полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М ("Белый лебедь", по кодификации НАТО - Вlackjack). По его словам, это отличная техника.

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"Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения", - сказал президент. "Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", - добавил российский лидер. 

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