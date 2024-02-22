В Индии фермеры намерены устроить стотысячный митинг в Дели 14 марта

Один из организаторов акции Авик Саха сообщил, что, в частности, аграрии проведут демонстраицию в память о гибели одного из участников протеста в столкновениях с полицией

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении 14 марта устроить в центре Нью-Дели массовый митинг. Об этом сообщил один из организаторов акции протеста Авик Саха.

"С завтрашнего дня мы запускаем общеиндийские мегапрограммы. Первая программа - "Черный день" 23 февраля. 26 февраля по всей стране пройдет "тракторный марш", во время которого мы попросим правительство выйти из ВТО. 14 марта на территории Рамлила Майдан в Дели будет организован Всеиндийский "Кисан Маздур Махапанчаят" (название митинга "Рабоче-крестьянский большой совет" - прим. ТАСС). Мы ожидаем, что к нам присоединятся более 100 тыс. человек", - сказал он.

Митинг планируется провести на площади в центре столицы. Марши тракторов будут организованы в регионах. "Черный день" посвящен гибели в среду одного из участников протестной акции в столкновениях с полицией. Планируется, что поддерживающие фермеров граждане вывесят черные флаги на домах и автомобилях.

21 февраля лидеры протеста заявили о возобновлении марша на столицу Нью-Дели после того, как переговоры с представителями центральных властей не привели к соглашению. Фермеры сообщили, что хотят встретиться в Нью-Дели с премьер-министром Нарендрой Моди и готовы взять национальную столицу в осаду, если их не пустят в город. Возобновление марша привело к столкновениям фермеров с полицией, применявшей слезоточивший газ и акустические устройства для разгона протестующих.

Фермеры индийских центральных штатов Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш объявили об акции протеста на прошлой неделе, требуя от правительства принять закон, который предоставит им гарантии минимальных поддерживаемых цен на будущий урожай. Кроме того, они требуют выплатить пенсии фермерам и освободить фермерские хозяйства от долгов. Индийские аграрии также хотят, чтобы Индия вышла из Всемирной торговой организации (ВТО) и заморозила все соглашения о свободной торговле.