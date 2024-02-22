В Ленобласти закупят в 2024 году 500 автобусов в рамках транспортной реформы

В частности, речь идет о закупке низкопольных автобусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. В Ленинградской области организуют в 2024 году в рамках транспортной реформы закупку 500 новых автобусов для перевозки пассажиров между населенными пунктами региона. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, первые 70 автобусов, приобретенных с использованием федеральных казначейских кредитов, уже готовы выйти на линии.

"70 новых автобусов выходят на маршруты Тосненского, Гатчинского, Приозерского районов. Новый автопарк приобретен по программе федеральных казначейских кредитов, разработанной по поручению президента России Владимира Путина. К началу следующего года новых автобусов будет уже 500 - реализуем транспортную реформу", - написал Дрозденко.

Губернатор отметил, что среди новых машин есть низкопольные, с короткой и с длинной базой, повышенной проходимости - на различные виды и направления, поскольку в разных районах Ленинградской области отличаются транспортные условия.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, все транспортные средства работают на компримированном природном газе. В автобусах установлен кондиционер, электронное табло, автоинформатор, камеры видеонаблюдения, система подсчета пассажиропотока, ремни безопасности и регулируемые спинки на каждом кресле.

"Для софинансирования обновления подвижного состава на межрегиональных маршрутах регион взял специальные казначейские кредиты. Общая сумма составила 800 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.