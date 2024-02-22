В Казахстане подтвердили крупную утечку данных из-за действий хакеров

"Государственная техническая служба" сообщила, что организаторы и члены группировки находятся в международном розыске по инициативе нескольких стран

АСТАНА, 22 февраля. /ТАСС/. Утечка персональных данных абонентов казахстанских операторов связи и другой информации связана с деятельностью иностранной хакерской группировки, выявленной в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Государственная техническая служба" (ГТС), комментируя информацию об утечке.

"В отношении появившейся в сети интернет информации о компрометации инфраструктуры операторов связи Республики Казахстан сообщаем, что в 2022 году АО "ГТС" во взаимодействии с Комитетом национальной безопасности в инфраструктуре операторов сотовой связи Казахстана выявлена деятельность иностранной хакерской группировки. Проверка показала, что злоумышленники получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры получили доступ к данным в результате грубого нарушения мер информационной безопасности со стороны самих операторов связи. "Принятыми мерами угрозы и риски нейтрализованы. Организаторы и члены хакерской группировки находятся в международном розыске по инициативе сразу нескольких стран", - пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана проводит проверку, касающуюся фактов доступа к инфраструктуре данных Единого национального пенсионного фонда и авиакомпании "Эйр Астана".

Ранее казахстанский Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщил, что 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub были опубликованы секретные данные китайской компании iSoon - одного из подрядчиков Министерства общественной безопасности Китая. По данным ЦАРКА, материалы утечки свидетельствуют о том, что как минимум одна хакерская группировка более двух лет имела полный доступ к критической инфраструктуре казахстанских операторов связи. Среди опубликованных файлов есть персональные данные абонентов казахстанских операторов связи, вкладчиков Единого национального пенсионного фонда, а также информация, касающаяся компании "Эйр Астана".