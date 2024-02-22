В СВО приняли участие более 3,5 тыс. муниципальных служащих

В пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления рассказали о планах провести тематические встречи "Сильнее стали" в рамках марафона "Служение" с 26 февраля по 6 марта 2024 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. российских муниципальных служащих приняли участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

"Всего с начала специальной военной операции более 3,5 тыс. муниципальных служащих отправились на защиту Отечества", - говорится в сообщении.

Ассоциация планирует провести тематические встречи "Сильнее стали" в рамках марафона "Служение" с 26 февраля по 6 марта 2024 года в регионах России. Так, 27 февраля в конгрессно-выставочном центре "Патриот" ВАРМСУ организует встречу с главами муниципальных образований, с муниципальными служащими и членами их семей, которые лично принимали или принимают участие в спецоперации, оказывают помощь участникам СВО и членам их семей, вовлечены в волонтерскую и добровольческую деятельность. Планируется, что во встрече примут участие более 100 представителей муниципального сообщества.

16 января президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручил всероссийскую муниципальную премию "Служение" в специальной номинации "Судьба человека - гордость Отечества". Ее получила Ильнара Сафина - глава сельского поселения Мещегаровский сельсовет Салаватского района Башкирии. Награда присуждена за особый вклад в служение людям.

Всероссийская муниципальная премия "Служение" в этом году присуждалась впервые. Мероприятие проводилось по поручению президента. Награда присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.