В Верховной раде призвали "переформатировать" парламент и правительство

По словам депутата Ирины Геращенко, партия "Слуга народа" не может собрать достаточное количество голосов ни за один законопроект

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пропрезидентская фракция от партии "Слуга народа" при голосовании в Верховной раде перестала набирать 226 голосов и вынуждена искать себе союзников в других объединениях, это ставит вопрос о необходимости переформатировать большинство в парламенте и правительство. Об этом заявила депутат Рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"У слуг [фракции "Слуга народа"] катастрофа с голосами. Ни за один законопроект, даже жизненно необходимый для получения финансовой поддержки Украиной, они не дали не то что 226 [голосов], а даже 180 от фракции не могут наскрести", - написала она в Telegram-канале. По словам депутата, "никакого монобольшинства нет". Все законы, как утверждает Геращенко, проходят либо голосами фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", либо, если речь идет о евраинтеграционных проектах, "голосами демократических фракций".

"Спасение парламента, восстановление его авторитета и субъектности возможно лишь через переформатирование монобольшинства и правительства", - заявила депутат.

Геращенко не пояснила, что именно она понимает под "переформатированием монобольшинства". Ранее лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко уже выступали с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности власти в отсутствие парламентских выборов в связи с военным положением в стране.

Для принятия решений в Раде необходимо набрать 226 голосов. После парламентских выборов 2019 года партию "Слуга народа" в Раде представляли 254 депутата, и для принятия решений фракции не требовалось вступать в коалицию с другими силами. Однако, как отмечают украинские СМИ, внутренние распри, прогулы и сложение полномочий рядом депутатов серьезно ослабили фракцию. Ее глава Давид Арахамия отмечал ранее, что Рада в целом находится на пороге кризиса из-за того, что слишком много депутатов сложили свои мандаты. По данным на 21 февраля, в Раде остается 400 человек вместо 450 по конституции.