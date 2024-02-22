Центр для беженцев в Нидерландах оштрафовали за переполненность

По данным NOS, суд обязал Центральное агентство по приему соискателей убежища выплачивать по €15 тыс. за каждый день, когда в центре будет размещено более 2 тыс. человек

ГААГА, 22 февраля. /ТАСС/. Единый центр приема соискателей убежища в Нидерландах должен будет выплатить штраф за то, что в нем размещено слишком много беженцев. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, суд обязал Центральное агентство по приему соискателей убежища выплачивать по €15 тыс. за каждый день, когда в центре, расположенном в Тер-Апеле, будет размещено более 2 тыс. человек. Общая сумма штрафа не может превышать €1,5 млн. Постановление было вынесено 23 января, когда там находилось около 2 230 человек. На устранение нарушений было дано четыре недели.

В кратком заявлении агентство информировало, что "из-за большого наплыва вчера соискателей убежища в Тер-Апеле сейчас находится 2 032 человека". "То есть, несмотря на все усилия, выполнить решение суда по сокращению количества соискателей убежища до менее чем 2 тыс. человек оказалось невозможно, - говорится в документе. - Агентство продолжает поиск решений для снижения нагрузки на Тер-Апель и еще раз призывает муниципалитеты предоставить места".

Центр в Тер-Апеле предназначен для регистрации всех лиц, которые хотят получить статус беженца в Нидерландах. Теоретически люди должны проводить там всего несколько дней, пока их заявка проходит регистрацию, однако на практике из-за нехватки в голландских муниципалитетах мест для временного размещения на период рассмотрения заявки (обычно занимает около полугода) соискателям убежища приходится жить в центре неделями, а то и месяцами.

Разбирательство было инициировано властями региона Вестервольде, к которому относится Тер-Апель. В суде они требовали сокращения предельного числа соискателей убежища до 2 тыс. человек, как это было предусмотрено планами в 2010 году, и штрафа в размере €25 тыс. за каждый день нарушения.