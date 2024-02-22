В Подмосковье родители почти 2,5 тыс. детей-инвалидов смогут получить выплаты

Размер меры поддержки составляет 18 тыс. рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Родители более 2,5 тыс. детей-инвалидов смогут получить выплату на уход за ребенком в Подмосковье, сумма выплат составляет 18 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства министр социального развития Московской области.

"Когда в семье есть ребенок-инвалид, то на плечи родителей ложится еще большая ответственность и в этот момент важна любая поддержка, особенно материальная. В Подмосковье родители порядка 2,5 тыс. детей-инвалидов смогут получить выплату на уход за ребенком в размере 18 тыс. рублей. Ранее учитывались доходы семьи, но сейчас мы отменяем данное правило, так как каждая семья, где есть ребенок-инвалид с 3 степенью ограничения к самообслуживанию, должна получить поддержку", - приводятся в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе подчеркнули, что уже 700 семей получили эту меру поддержки. Остальные семьи смогут оформить заявление на выплату без учета дохода смогут в ближайшее время. Выплата будет предоставляться также проактивно.