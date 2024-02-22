На Ставрополье впервые вручили медали "За поддержку СВО"

Награды получили 11 человек

СТАВРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Первая церемония вручения краевых медалей "За поддержку СВО" прошла в Ставрополе. Награды получили 11 человек, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Новой краевой награды удостоены 11 человек. Большинство из них участники специальной военной операции, представленные к медали командирами за воинский подвиг, мужество, отвагу и самоотверженность, преданность Родине. Еще трое награжденных - волонтеры. Их выбрали народным голосованием, которое проходило в аккаунтах главы Ставрополья в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Медали вручил губернатор края Владимир Владимиров. Во время общения с главой региона волонтеры обратились к нему с просьбой об официальной регистрации их общественных объединений, занимающихся поддержкой участников специальной военной операции.

"Официальное оформление работы волонтеров поможет им в их деятельности, даст возможность выдвигать кандидатов на награждение краевой медалью "За поддержку СВО". Это народная награда, и принимать решение о том, кто ее достоин, должны люди, которые видят вклад каждого в эту работу. Мы же продолжим отмечать самых достойных. Следующие награждения приурочим к значимым государственным праздникам", - цитирует управление главу региона.

Региональную медаль "За поддержку СВО" учредили на Ставрополье в сентябре 2023 года. К награде полагается единовременная выплата 300 тыс. рублей. Медаль вручают за воинские достижения, волонтерскую или благотворительную помощь в связи с проведением СВО, помощь в восстановлении объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонских областях.